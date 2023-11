Investidura de Pedro Sánchez e proposta de amnistia para o independentismo catalão

A investidura de Pedro Sánchez como Presidente do Governo tem um preço imediato, a amnistia dos ilícitos relacionados com o independentismo catalão e um preço a prazo, função de novas manifestações desse independentismo. A proposta de Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, apresentada pelo PSOE na semana passada, foi a condição necessária para o voto dos independentistas catalães a favor da investidura de Sánchez.

A redação é particularmente cuidada com uma justificação política da dissidência jurídica, construindo um direito antitético a violar a ordem jurídica: “en nuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de democracia militante, esto es, un modelo en el que se imponga no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento. es el Derecho el que está al servicio de la sociedad y no al contrario, y que por tanto este debe tener la capacidad de actualizarse adaptándose al contexto de cada moment

