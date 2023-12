Investidos 130 milhões de euros do Fundo de Capitalização e Resiliência

Em termos de investimento e de acordo com os números até novembro, Pedro Dominguinhos, responsável máximo da comissão de acompanhamento do PRR, revelou ao JE, no âmbito da presença da Madeira Blockchain 2023, que foram investidos 130 milhões de euros deste Fundo com verbas do PRR. O Fundo de Capitalização e Resiliência, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e com uma verba inicial de 1,3 mil milhões de euros, tem ainda 1.

1 mil milhões de euros para investir em empresas nos próximos dois anos, sendo que até ao final de novembro tinham sido investidos 130 milhões de euros. A revelação é de Pedro Dominguinhos, presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, em entrevista exclusiva ao JE, no âmbito da realização da segunda edição da conferência Madeira Blockchain que decorreu no final da semana passada no Funcha





