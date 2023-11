Investidores estrangeiros preocupados com congelamento de decisões em Portugal

Três projectos nas áreas da energia, tecnologia e industrial revelaram receios sobre o congelamento de decisões pelo Estado em Portugal depois do caso Influencer, revelou o líder da CIP ao JE, defendendo regras mais “simples e claras” para licenciar projetos. Os investidores estrangeiros estão preocupados com o congelamento de decisões no Estado depois de o caso Influencer ter vindo a público.

Em particular, “três projectos nas áreas da energia, tecnologia e industrial” na ordem dos “1,2 mil milhões de euros”, que “mostraram preocupação”, segundo o patrão dos patrões. A revelação foi feita pelo líder da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) ao JE destacando que o “mais antigo deste projeto (em termos de data de manifestação de interesse de investimento) já tem quase três anos e ainda não está no ponto de não retorno. O que significa que, embora com os custos que teria, pode ser realizado em outra geografia”. “O tempo é dinheiro. Mas para investidores de níveis elevados de investimento, ainda é mais verdade, porque o dinheiro parado literalmente não rend





ojeconomico » / 🏆 11. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ex-secretário de Estado João Tiago Silveira é o nono arguido na operação InfluencerNascer do SOL

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Ex-secretário de Estado João Tiago Silveira é o nono arguido na operação InfluencerJoão Tiago Silveira é sócio da sociedade de advogados Morais Leitão, tal como Rui Oliveira Neves, também arguido na operação Influencer enquanto administrador da Start Campus. &etilde;

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Operação Influencer traz debate sobre lobbying em PortugalA Operação Influencer trouxe de novo para o debate a questão do lobbying, com vários partidos a prometerem avançar com projetos lei para regulamentar a atividade.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Operação Influencer e a crise política em PortugalUma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Ciência 2024: o Orçamento do Estado e o estado do orçamentoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Portugal é o 4º país da UE onde “Estado de direito” mais caiÍndice do Projeto Justiça Mundial avalia fatores como a restrição dos poderes governamentais, a corrupção, a abertura dos governos ao escrutínio ou o cumprimento de direitos fundamentais.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »