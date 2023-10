Invasão terrestre em Gaza será 'longa' e 'difícil', prevê ministro israelita da Defesa

A invasão terrestre em Gaza será “longa” e “difícil”, prevê o ministro israelita da Defesa, Yoav Gallant. A mensagem foi transmitida num encontro com um pequeno grupo de jornalistas estrangeiros em Telavive, incluindo os da Associated Press.

O primeiro-ministro diz que a ação militar de Israel deve ser “focada” em atacar os alvos ligados ao Hamas e penalizar o mínimo possível a população. António Costa defende que devem existir “pausas humanitárias” para permitir a entrada de ajuda em Gaza, outra ideia sobre a qual houve acordo entre os 27.

A ONU alertou para a necessidade urgente de ajuda à população em Gaza, onde o combustível está a acabar. A mesma entidade confirmou a morte de 57 funcionários desde que o conflito começou. De acordo com a informação oficial vinda de Israel, a morte deste líder militar do Hamas aconteceu durante um ataque aéreo levado a cabo esta madrugada. headtopics.com

, explicou Daniel Hagari, porta-voz das forças armadas israelitas (mais conhecidas pela sigla anglo-saxónica IDF). Novo líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos não abandona a Ucrânia mas dá prioridade ao apoio a Israel

Estes camiões não são mais do que migalhas que não irão fazer qualquer diferença na vida dos mais de dois milhões de pessoas que estão na rua. Devemos evitar pensar que só porque entram meia dúzia de camiões isso significa que se levantaram as barreiras à entrada de ajuda humanitária. Isso não é verdade”. headtopics.com

A libertação dos reféns “foi de um cinismo atroz”. O Major-General Arnaut Moreira alerta para existência de outra Gaza: “A que está debaixo da Gaza visível”. E destaca a relação “Qatar-Hamas”.Oito camiões com ajuda humanitária devem entrar em Gaza esta sexta-feira, diz a ONU. Os camiões levam comida, medicamentos e água potável.

