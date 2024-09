Inundações na Polónia: Governo Promete Financiamento para Reconstrução

Fernando Seara demite-se da presidência da Mesa da Assembleia Geral do BenficaSete urgências de obstetrícia/ginecologia e duas de pediatria encerradas hojeZelensky admite negociações de paz diretas com MoscovoMohamed Al-Fayed suspeito de abusos sexuais a 37 mulheresTraficante atacado a tiro em Valongo acaba preso e fica com droga apreendidaSiga aqui o ALERTA CM

O estado de emergência declarado em vários municípios abrange 2,3 milhões de habitantes, mas, destes, 57 mil sofreram efetivamente o impacto das inundações, anunciou em Wroclaw o chefe de diplomacia do primeiro-ministro, Jan Grabiec.Estima-se que 11.500 edifícios tenham sofrido danos, incluindo 724 edifícios públicos como escolas, centros desportivos ou sedes administrativas.

Em Opole a estimativa preliminar aponta para 388 milhões de zlotys em danos, enquanto as regiões da Silésia, Baixa Polónia e Lubusz reportaram montantes menores, mas o impacto das inundações não foi ainda totalmente quantificado. Embora a situação tenha melhorado em algumas zonas, o rio Oder, também conhecido como Odra e que atravessa a fronteira da Polónia com a Alemanha a oeste, deverá continuar a subir.Esta semana, o Governo polaco declarou pela primeira vez na história o estado de emergência devido a uma catástrofe natural em parte de Opole, Silésia e Baixa Silésia para fazer face às inundações causadas pela tempestade Boris.

Polónia Inundações Danos Reconstrução Emergência

