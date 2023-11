Interrupção na linha Amarela do Metropolitano de Lisboa

A circulação na linha Amarela do Metropolitano de Lisboa vai estar interrompida entre as estações Cidade Universitária e Lumiar nos próximos dois fins de semana de manhã devido a trabalhos, avisou esta segunda-feira a empresa de transporte.

"Nos dias 18-19 e 25-26 de novembro, as estações Campo Grande (da linha Amarela) e Quinta das Conchas estarão encerradas, pelo que a circulação na linha Amarela estará interrompida entre as estações Cidade Universitária e Lumiar, até às 13h00", indicou o Metropolitano de Lisboa em comunicado

