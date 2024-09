Interpol Recebe Pedidos de Detenção de Maduro e Cabello por Crimes Contra a Humanidade

26/09/2024

Um juiz argentino formalizou junto à Interpol pedidos de detenção do presidente venezuelano Nicolás Maduro e do ministro do Interior, Diosdado Cabello, por crimes contra a humanidade. A decisão se baseia no princípio da jurisdição universal, que permite aos países processarem esses crimes independentemente de onde foram cometidos.