Internacional português Francisco Conceição estreia-se com golo pela Juventus

Tem cancro terminal e restam-lhe apenas três meses de vida: Mãe de duas crianças planeia funeralReaberta A25 após colisão rodoviária que provocou uma morte e dois feridos graves

Recuperado da lesão que o afastou das duas últimas jornadas, Francisco Conceição foi lançado em campo pelo treinador da Juventus, Thiago Motta, aos 62 minutos, acabando por fazer o resultado final aos 89, num remate cruzado à entrada da área. Após três empates, a 'vecchia signora' regressou aos triunfos e subiu provisoriamente à liderança da Liga italiana, com 12 pontos, mais um do que Torino, AC Milan e Inter Milão e mais dois do que Nápoles e Udinese, enquanto o Génova é 16.º, com apenas cinco.

Antes, o italiano Davide Frattesi tinha adiantado os campeões italianos, logo aos 42 segundos, com o belga Christian Kabasele a empatar aos 35. O italiano Lorenzo Lucca reduziu para os visitados, aos 83.PortugalPortugalMulher morre em acidente no IC1 em Silves. Duas crianças entre os feridosSétima vitória em sete jogos do Sporting, numa noite em que a novidade foi o bombardeiro sueco não ter marcado.

Juventus Francisco Conceição Golo Liga Italiana Génova

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Internacional português Francisco Conceição marca no triunfo da JuventusFrancisco Conceição marcou o terceiro golo do triunfo da Juventus sobre o Génova (3-0) na sexta jornada da Liga italiana de futebol.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Francisco Conceição deixa o FC Porto para a JuventusApós uma temporada de sucesso com o FC Porto, onde conquistou a Taça de Portugal e marcou um golo decisivo na qualificação para o Campeonato da Europa, Francisco Conceição deixou o clube em cedência temporária para a Juventus.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Francisco Conceição sofre lesão muscular e desfalca Juventus'Francisco Conceição, na sequência de um problema muscular sofrido no treino de quarta-feira, foi submetido a exames de diagnóstico, que revelaram uma lesão no músculo peroneal da perna direita. O jogador será submetido a novos exames dentro de 10 dias', refere a Juventus em comunicado.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Francisco Conceição inicia com azar aventura na JuventusPortuguês sofreu lesão muscular e desfalca equipa por tempo indeterminado.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

“A Matilde tem uma irmã gémea”: Maya revela novidade sobre a namorada de Francisco ConceiçãoOs comentadores do ‘Noite das Estrelas’ falam sobre novas informa&231;&245;es de Matilde Neiva, depois de terem dado a conhecer a identidade da namorada do jogador.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Francisco Conceição. “Quero fazer o meu próprio caminho”Extremo n&227;o quer compara&231;&245;es com o pai, que tamb&233;m jogou em It&225;lia.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »