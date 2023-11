Inter pensa em Taremi para a próxima época

De acordo com a publicação, o clube italiano já tinha observado o iraniano no verão, apesar de que foi o rival AC Milan que esteve mais perto de contratar o avançado dos dragões, que acabou por cair. O ponta de lança de 31 anos está em final de contrato com os dragões e, ao que tudo indica, não vai renovar contrato com o FC Porto. O Inter contratou Arnautovic para cobrir a vaga que procurava na frente de ataque. Taremi está sob olhar atento para o mercado de janeiro, mas apenas caso o Inter perca algum dos avançados.

Taremi leva três golos e três assistências em 13 jogos esta temporada. É a quarta de dragão ao peito. Marcou 83 golos em 160 jogos disputados e venceu seis títulos: um campeonato, duas Taças de Portugal, duas Supertaças e uma Taça da Liga.O central de 23 anos está no Lille desde 2019, mas ainda não jogou esta época devido a lesão.

RENASCENCA: Biden assina ordem executiva para regulamentar uso da Inteligência ArtificialPara mitigar a manipula&231;&227;o ou confus&227;o das pessoas, o conte&250;do gerado artificialmente ter&225; de ter uma marca de &225;gua, algo em que v&225;rias empresas j&225; est&227;o a trabalhar h&225; alguns meses.

RENASCENCA: Juventus vai renovar contrato com jogador suspenso por apostas desportivasFagioli est&225; suspenso at&233; maio por participar em esquema ilegal de apostas. Novo contrato ser&225; v&225;lido at&233; 2028.

RENASCENCA: Homem detido na Baixa Banheira por alegada violação de criança de quatro anosCrime ter&225; acontecido durante festa de anivers&225;rio, no s&225;bado. Suspeito &233; um homem de 61 anos.

RENASCENCA: Nações Unidas. 3.200 crianças mortas em três semanas 'não pode ser um dano colateral'Respons&225;vel pela ag&234;ncia das Na&231;&245;es Unidas para o apoio aos refugiados palestinianos alerta que o sistema de apoio humanit&225;rio &224; Faixa de Gaza pode estar "condenado ao fracasso", a menos que haja vontade pol&237;tica para fazer entrar a ajuda humanit&225;ria necess&225;ria &224; sobreviv&234;ncia de...

RENASCENCA: Venezuela. Supremo Tribunal suspende eleição de candidata presidencial da oposiçãoEm 22 de outubro, mais de 2,4 milh&245;es de venezuelanos participaram nas elei&231;&245;es prim&225;rias da oposi&231;&227;o para eleger o candidato que disputar&225; com Nicol&225;s Maduro as presidenciais de 2024.

RENASCENCA: Madeira. Deputados regionais eleitos nas legislativas reúnem-se no primeiro plenário da nova legislaturaNa ordem de trabalho do plen&225;rio est&225; a vota&231;&227;o da configura&231;&227;o das comiss&245;es parlamentares em fun&231;&227;o da nova org&226;nica do Governo Regional (PSD/CDS-PP) e tamb&233;m a aprecia&231;&245;es dos votos de louvor, congratula&231;&227;o e pesar que j&225; deram entrada.

