Inteligência artificial usada para criar e partilhar milhares de imagens de abusos sexuais de menores online

A inteligência artificial (IA) está a ser usada para criar, partilhar e vender mais conteúdo de pornografia infantil. Muitas vezes, com imagens de crianças reais. O alerta é da Internet Watch Foundation (IWF), uma organização sem fins lucrativos no Reino Unido que monitoriza actividades ilegaise encontrou milhares de imagens deste tipo num fórum frequentado por predadores.

“Se não conseguirmos controlar esta ameaça, este material ameaça dominar a Internet”, salienta ao PÚBLICO o líder de políticas públicas da IWF, Michael Tunks. “Longe de ser um crime sem vítimas, este tipo de imagens pode normalizar e enraizar o abuso sexual de crianças.”de imagens de abusos sexuais de menores (CSAM, na sigla inglesa) na Internet.

Em causa está a evolução de ferramentas de IA generativa, o ramo da inteligência artificial usado pelo ChatGPT e pelo DALL-E que procura padrões em gigantescas bases de dados para criar material novo (como imagens, vídeo, código informático ou texto). Embora muitas das plataformas treinem os sistemas para detectar pedidos de CSAM, os criminosos estão sempre a procurar lacunas que possam ser exploradas.Os especialistas da IWF seleccionaram 11. headtopics.com

Das imagens seleccionadas pela IWF, 2562 foram classificadas como “pseudofotografias”, ou seja, difíceis de distinguir de imagens reais. O material recolhido incluía imagens de crianças famosas, crianças conhecidas dos autores dos crimes e vítimas de abuso sexual.

“Neste fórum, a IWF também descobriu manuais que mostravam aos criminosos como afinar os geradores de imagens de IA para produzir imagens mais realistas”, partilha Michael Tunks. “Também descobrimos que os criminosos naestão a utilizar a IA para gerar novas imagens de vítimas reais de abuso sexual. headtopics.com

