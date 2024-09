Inteligência Artificial: Uma Questão Ética para a Comunicação Social

O presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais abriu os trabalhos das Jornadas Nacionais de Comunicação Social lembrando que"o problema" levantado pela Inteligência Artificial"é uma questão ética".O presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, D.

O também bispo do Funchal entende que com a IA existe"o risco de andarmos felizes e contentes dominados por um 'big brother' que nos faz escravos”, mas “não podemos passar sem ela porque ela nos dá um conjunto de possibilidades espantosas que também podem tornar a nossa vida mais humana”. “Até que ponto a IA constitui uma forma de domínio coletivo, por meia dúzia de entidades responsáveis? Porque a IA faz escolhas e não é responsável pelas suas escolhas. É fruto de um conjunto de escolhas de quem a programou”, assinalou, em jeito de provocação.

As JNCS incluem esta sexta-feira uma homenagem ao padre António Rego, por ocasião dos 60 anos de ordenação sacerdotal.

Inteligência Artificial Ética Jornalismo Comunicação Social IA

