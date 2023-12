Inteligência Artificial se tornará banal até 2024, dizem especialistas

As ferramentas de Inteligência Artificial (IA) vão tornar-se banais em 2024 com a sua integração em várias atividades empresariais, suscitando novos desafios éticos e as primeiras extinções de empregos, estimam especialistas.

Este ano registou grandes avanços na área da IA generativa, através das ferramentas ChatGPT e Bard, que representaram investimentos gigantescos - a Microsoft investiu 9,5 mil milhões de euros na OpenAI e a Amazon gastou 3,7 mil milhões de euros na Anthropic - e uma maior atenção dos decisores políticos, de que é exemplo a legislação de regulação da União Europeia ou a ordem executiva do Presidente dos Estados Unidos, que impõe 150 requisitos para as agências federais lidarem com a tecnologia. Dentro de uma década, estimam especialistas, a IA pode começar a aproximar-se dos padrões de funcionamento da inteligência humana e alcançar a chamada"inteligência geral artificial" (AGI, na sigla em inglês), em que as máquinas teriam a capacidade de entender, aprender e desenvolver qualquer tarefa intelectual que um ser humano possa realiza





