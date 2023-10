Inspeção-Geral de Finanças vai avançar com auditoria às contas da TAP

Inspeção-Geral de Finanças (IGF) vai avançar com a auditoria recomendada no relatório da comissão de inquérito à TAP, para analisar negócios como a compra de aviões pelo ex-acionista David Neeleman ou o negócio da manutenção e engenharia no Brasil (ME Brasil).

"O Ministério das Finanças está a prosseguir as diligências necessárias e da sua competência, por forma a que as", respondeu fonte oficial do Ministério liderado por Fernando Medina, acrescentando que, na sequência da receção"da notificação formal do relatório da CPI, foi emitido o devido despacho, remetendo-se à entidade em causa, neste caso a IGF, a incumbência para proceder nos termos entendidos por...

O relatório da comissão de inquérito à TAP foi aprovado apenas com os votos da maioria socialista. Toda a oposição votou contra e com críticas ao bloqueio do PS. Ana Paula Bernardo acolheu cerca de 40% das propostas de alteração entregues por PS, Chega, PCP e BE, uma vez que PSD e IL decidiram não apresentar. Das 59 propostas apresentadas pelo PCP, 18 foram aceites na totalidade e 12 parcialmente.

