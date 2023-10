Inspeção Geral das Finanças avança com auditoria à TAP

Ministério"não fechou a porta" a propostas. Médicos e Governo marcam nova reuniãoA auditoria aos negócios da transportadora aérea com a Airbus e no Brasil foi pedida no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, aprovado em julho.O pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) vai ser cumprido.

A intenção da inspeção é"apurar cabalmente todos os pagamentos e contratos relacionados com os negócios de compra e atividade da TAP ME Brasil“, que provocou um buraco superior a mil milhões de euros na empresa.

Por outro lado, é solicitada à IGF a fiscalização dos pagamentos da TAP à Airbus,"às empresas de David Neeleman e ao próprio, à Atlantic Gateway, ao Grupo Barraqueiro e a Fernando Pinto“, assim como os contratos de consultoria que a TAP pagou.TAP. Galamba admite vender empresa por"muito mais" de 51%Lufthansa interessada em comprar parte do capital da TAPGoverno prepara-se para aprovar a privatização da TAP. Porquê agora?TAP. headtopics.com

Villas-Boas: 'Choca-me a forma leviana e de cavaqueira com que se apresentam 50 milhões de prejuízo'Ao "Expresso", o ex-treinador acredita que o FC Porto "neste momento n&227;o &233; dos seus s&243;cios: &233; dos bancos, &233; dos fornecedores, &233; dos clientes". Futebol feminino &233; "ponto de vergonha" e &233; "uma urg&234;ncia absoluta que se criem todos os escal&245;es". Consulte Mais informação ⮕

“Os palcos são mal construídos”: Maya comenta vídeo que mostra queda de Piqué no MéxicoApresentadora do ‘Noite das Estrelas’ fala sobre acidente de Piqu&233;, que caiu ao falar ao telem&243;vel durante um evento no M&233;xico. Consulte Mais informação ⮕

José Manuel Freitas: “O resultado é espetacular mas a exibição não foi tão consistente”Comentador da CMTV fala sobre a vit&243;ria do FC Porto frente ao Antu&233;rpia, por 4-1, na B&233;lgica. Consulte Mais informação ⮕

Presidente da República falha Web Summit para ir à Guiné-BissauMarcelo Rebelo de Sousa tenciona ir &224;s comemora&231;&245;es dos 50 anos de independ&234;ncia da Guin&233; Bissau, numa desloca&231;&227;o que dura de 13 a 16 de novembro, precisamente os dias em que decorre o evento de Lisboa. Ant&243;nio Costa tamb&233;m vai a Bissau, mas s&243; num dos dias. Consulte Mais informação ⮕

"Preconceito" quanto à saúde mental na PSP e GNR preocupa inspeção-geral

Villas-Boas vai ser candidato à presidência do FC Porto em 2024Jornal "Record" garante que a decis&227;o est&225; tomada e &233; irrevers&237;vel, mas s&243; ser&225; anunciada ap&243;s a assembleia geral que pode adiar as elei&231;&245;es para junho. Consulte Mais informação ⮕