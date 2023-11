Inquérito revela que Bobby Charlton morreu após queda acidental

A equipa de peritos observou todo o corpo inteiro em Charlton, não notou nenhum ferimento visível e inicialmente considerou que a mobilidade do antigo jogador parecia não ter sido afetada, mas posteriormente viu um inchaço nas costas.

Os médicos referiram que Charlton estava"instável, especialmente quando se levantava da posição sentada", devido à demência. Um dos 'Busby babes', Bobby Charlton esteve na reconstrução do Manchester United alcançado os títulos de campeão inglês em 1964/65 e 1966/67 - juntando-os ao cetro de 1956/57 - e a Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1967/68, marcando dois dos golos da vitória por 4-1 frente ao Benfica, na final, em Wembley.

Antes, no Mundial1966, em 28 de julho, também em Wembley, assinou os dois golos da vitória de Inglaterra sobre Portugal, por 2-1, nas meias-finais, afastando os 'magriços', comandados por Eusébio, que, depois dos golos de Bobby Charlton, aos 30 e 80 minutos, marcou o golo luso, aos 82, na conversão de uma grande penalidade.

Nomeado cavaleiro do Império britânico em 1994 pela Rainha Elizabeth II, foi o melhor marcador de Manchester United (249 golos) e Inglaterra (49) durante mais de 40 anos, até Wayne Rooney bater ambos os recordes.

"Formado na nossa academia de juniores, Sir Bobby disputou 758 jogos e marcou 249 golos durante 17 anos como jogador do Manchester United, vencendo a Taça dos Campeões Europeus, três títulos da Liga e a Taça de Inglaterra. Pela Inglaterra, ele somou 106 partidas pela seleção e marcou 49 golos, além de vencer o campeonato do mundo de 1966", detalhou o Manchester United.

