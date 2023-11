Inquérito de Estimação: Associação Zoófila de Leiria

É uma associação já antiga, mas, 24 anos depois de ter sido criada, continua a lutar pelo mesmo: ser um refúgio para cães resgatados ou abandonados nas ruas de Leiria e dar-lhes as melhores condições possíveis. É assim desde 1999 e, com o passar dos anos, já é difícil recordar o número de animais que por aqui passaram.

Quando o animal é de pequeno porte, como um gato ou porquinho-da-índia, são as famílias de acolhimento temporário que ficam encarregues de cuidar deles. Nas, a AZL vai mostrando o dia-a-dia de todos eles: as caminhadas com os cães nos dias de sol, as brincadeiras na relva e os gatos sempre à espreita nas janelas.

Propomos que o Governo dê um apoio financeiro aos tutores de animais de companhia que cumprem todas as regras, desde a, vacinas e esterilização, em qualquer veterinário do país. Acreditamos que se os custos veterinários fossem menores, mais pessoas adoptariam animais.Lupi headtopics.com

, um cão que sempre teve um pouco "mau feitio". Não percebíamos o motivo até que, no final da vida dele, descobrimos que tinha mais de 100 chumbos no corpo que lhe causavam dores. Tudo tem uma explicação.Conhecer e visitar vários canis e associações, passear o animal e interagir várias vezes com ele antes de tomar uma decisão.

