Inimigo Público: Taylor Swift é oficialmente bilionária, mas não sabe se consegue comprar uma casa em Lisboa ou no Porto

A luta de Zelensky para que os EUA não esqueçam a Ucrânia: "Ninguém acredita na nossa vitória como eu.

PUBLICO: Combatendo o inimigo invisível: o estigma da saúde mental nos homens militaresImagine ser informado de que, como militar, procurar ajuda para a saúde mental acarreta um risco de 30% de pôr em perigo a segurança no trabalho. Em tais circunstâncias, arriscaria e procuraria ajuda?

EXPRESSO: Vencedores da Vª Edição dos Prémios do Imobiliário Expresso/SIC Noticias no programa Espaços & CasasSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

ITWITTING: Ministério Público acusa ex-autarca e ex-deputado de corrupçãoO MP afirmou que a investigação foi conduzida pelo DIAP de Évora e pela Polícia Judiciária (PJ) &etilde;

PUBLICO: PÚBLICO insiste em faltar à verdadeDireito de resposta do presidente da Federação Portuguesa de Padel a notícia publicada a 12 de Agosto de 2023 nas edições impressa e online do PÚBLICO.

REVISTASABADO: Recomendações Europeias – Conselhos Superiores do Ministério PúblicoA independência do Ministério Público é um pré-requisito para a independência do Judiciário e para a existência de um Estado de Direito e, como tal, deve ser encorajada e garantida por lei, ao mais alto nível possível, de modo em tudo similar ao que se passa com os juízes.

PUBLICO: Sala secreta com esboços atribuídos a Miguel Ângelo abre ao público em FlorençaCâmara onde o artista se terá refugiado da ira do papa Clemente VII foi descoberta em 1975 sob a capela funerária dos Medici. Os visitantes serão convidados a entrar a partir de dia 15.

