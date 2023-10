Inglaterra fica com o bronze no Mundial de râguebi

O PÚBLICO não é compatível com o Internet Explorer 10 ou versões inferiores. Por favor, actualize o seu browser.Houve emoção até ao último minuto, mas, como se previa, o penúltimo jogo dode 2023 não deixará muitas saudades.

Quarenta e oito dias depois de se terem defrontado no primeiro jogo que realizaram no Mundial 2023 – a Inglaterra venceu por 27-10 -, mesmo sendo uma das partidas com menos pressão na competição, ingleses e argentinos não fugiram ao (mau) guião esperado, com o resultado de sempre: no quinto frente-a-frente entre os dois países em Campeonatos do Mundo, os britânicos somaram a quinta vitória.

O jogo mostrou o que já se conhecia das duas equipas. Se de um lado os ingleses não abdicavam um milímetro de explorar ao limite o seu grande trunfo (jogo ao pé), do outro os argentinos continuaram a ser um “XV” com pouca chama e sem a entrega que tradicionalmente caracteriza os “pumas”. headtopics.com

Assim, o jogo esteve muito longe de ser entusiasmante. Mais tranquila, a Inglaterra soube ir somando pontos à medida que criava oportunidades e, aos 13’, vencia por 13-0, com penalidades de Farrell e um ensaio de Ben Earl. A pagar pelos erros não forçados cometidos, os sul-americanos tiveram de arriscar e, aos 36’, chegaram ao ensaio, por Cubelli.

A segunda parte começou com erros de parte a parte que resultaram em ensaios para os dois lados e seis pontos de diferença no marcador (26-20 para a Inglaterra), mas, mesmo tendo tido oportunidades para chegarem ao triunfo, a Argentina apenas voltou a pontuar através de uma penalidade, não evitando a derrota por 23-26. headtopics.com

