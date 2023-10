Informação com boa disposição - Renascença V+

27/10/2023 20:41:00 / Fonte: Renascenca

Quem é que não se lembra do insólito momento do ano passado, protagonizado por dois jornalistas da RTP3, enquanto falavam do conflito entre a Rússia e Ucrânia? Mudou o conflito, mudou o canal, desta vez foi na SIC e foi o comentador Nuno Rogeiro a esbarrar no 'Crescente Vermelho'.