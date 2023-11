Inflação nos anos 70: o que realmente aconteceu?

Com o ressurgimento das tensões no Médio Oriente, o mercado de trabalho resiliente e uma inflação alta, o atual ambiente macroeconómico começa a ter uma estranha semelhança com a década de 1970. A inflação, ainda que alta, não tem sido tão elevada como nos anos 70 e que depois ainda se prolongou para a década de 80. O que é que realmente aconteceu nos anos 70 que levou a uma inflação tão elevada? Por um lado, a inflação já estava a aumentar nos anos 60.

A ampla despesa fiscal nessa década e no início dos anos 70 levou ao aumento da inflação. A Fed estava preocupada com o pleno emprego e não reagiu suficientemente aos problemas da inflação crescente. Uma crise alimentar mundial entre 1972 e 1975 agravou as pressões sobre os preços, bem como o colapso do sistema de Bretton Woods e o enfraquecimento do dólar americano. O controlo dos preços e dos salários imposto pelo Presidente Nixon só veio complicar a situação quando foi gradualmente suprimido. Mas um dos principais fatores do pico de inflação dos anos 70 foi o aumento dos preços da energia, em especial do petróleo

: