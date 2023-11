Inflação estimada em Espanha de 3,5% em outubro

No comportamento da inflação (subida dos preços comparando com o mesmo mês do ano anterior) em outubro em Espanha destaca-se a eletricidade, que diminuiu menos do que em outubro de 2022, disse o INE.

Por outro lado, segundo o instituto, os preços dos combustíveis baixaram e os dos alimentos e bebidas não alcoólicas subiram menos do que no ano passado. A inflação subjacente (que exclui a energia e os alimentos frescos, não elaborados) foi de 5,2% em outubro, menos seis décimas do que em setembro.

A confirmar-se os 3,5% de inflação em Espanha em outubro, será a primeira estabilização da subida dos preços no país depois de três meses consecutivos de aumento. Espanha fechou o ano passado com a taxa de inflação mais baixa da União Europeia (5,7%), depois de no primeiro semestre de 2022 ter tido dos valores mais elevados e de em julho se ter registado a inflação mais alta no país desde 1984 (10,77%). headtopics.com

Ao longo de 2022, o país aprovou vários pacotes de medidas para responder à inflação superiores a 3% do Produto Interno Bruto (PIB), cerca de 45.000 milhões de euros, entre ajudas diretas a consumidores e empresas e benefícios fiscais, como a redução do IVA (imposto sobre o consumo) da eletricidade e do gás para 5% ou um desconto de 20 cêntimos por litro na compra de combustíveis.

Para tentar responder à escalada dos preços dos alimentos, entrou em vigor em janeiro um novo conjunto de medidas que incluem a suspensão do IVA de alguns alimentos e produtos considerados básicos.

BCE entre a espada da recessão e a parede da inflaçãoCrise. Com a inflação ainda elevada, indicadores apontam para risco crescente de recessão na zona euro. Subida dos juros penaliza a atividade e guerra em Gaza complica ainda mais o cenário Consulte Mais informação ⮕

Espanha: Milhares manifestam-se em Madrid contra amnistia para separatistas catalãesSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Espanha prepara-se para 'momento de enorme carga simbólica' para CoroaEspanha prepara-se para assistir na próxima terça-feira, no parlamento, a um 'momento de enorme carga simbólica' para a continuidade da monarquia, com o juramento de fidelidade à Constituição da herdeira da Coroa, Leonor de Bórbon. Consulte Mais informação ⮕

Espanha: Líder do Somar diz que investidura de Sánchez será em 'poucos dias'Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Sánchez pede amnistia pelo “interesse de Espanha” e pela “convivência entre espanhóis”Pedro Sánchez diz que processo de amnistia pode sarar fracturas na sociedade espanhola. Consulte Mais informação ⮕

Carta de candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos oficialmente apresentadaA FIFA j&225; atribuiu a organiza&231;&227;o do Mundial 2030 a esta candidatura. Consulte Mais informação ⮕