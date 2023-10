Inflação ainda é “preocupação fundamental” na UE

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.Os líderes da União Europeia (UE), hoje reunidos em Bruxelas, admitiram quequando as economias comunitárias crescem “com uma dinâmica reduzida”.

No documento, acordado pelos chefes de Governo e de Estado da UE, é salientando que as economias comunitárias “deram provas de uma resistência notável face aos numerosos choques económicos e continuam a crescer, embora com uma dinâmica reduzida”.

e “as regras de coordenação das políticas orçamentais nacionais são essenciais para uma coordenação eficaz das políticas A Cimeira do Euro realizou-se no segundo dia de um Conselho Europeu em Bruxelas marcado pelas tensões no Médio Oriente.reviu em baixa a previsão de inflação este ano na zona euro, para 5,6%, headtopics.com

Também nesse dia, o executivo comunitário divulgou que a atividade económica “muito fraca” dos últimos meses na zona euro e UE, que deverá manter-se, motivou uma revisão em baixa das projeções para crescimento económico em 2024, para 1,3% e 1,4%.

