O PÚBLICO não é compatível com o Internet Explorer 10 ou versões inferiores. Por favor, actualize o seu browser.Não há dúvida que ser mãe ou pai é um dos sonhos da vida de muitas pessoas. E é exactamente por esse motivo que a frustração pode ser tão grande quando a sua concretização não é possível.

A boa notícia é que há cada vez mais tratamentos disponíveis, capazes de ajudar a tornar o sonho realidade e Portugal destaca-se pela positiva no panorama europeu.

Com um investimento superior a 1,5 milhões de euros, as novas instalações integram diversas salas de consulta e bloco operatório, mas também laboratórios próprios, o que corrobora a “forte aposta na investigação científica da Eugin”, destaca Eduardo González. headtopics.com

Trata-se uma técnica muito utilizada para a preservação da fertilidade da mulher, sobretudo numa altura em que a maternidade tende a ser um projecto adiado, por múltiplas razões e contextos. A criação destas divisões permite que os pacientes permaneçam num espaço único durante as intervenções, cabendo aos especialistas e outros profissionais de saúde a deslocação, com maior rapidez e eficácia, o que é uma mais-valia especialmente em tratamentos que requerem procedimentos especializados.

Disponível para acolher quem se dirige à clínica Eugin de Coimbra está uma equipa jovem e altamente qualificada, com formação e experiência na área. headtopics.com

