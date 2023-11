INE adia publicação de dados sobre salário médio em Portugal devido à escassez de recursos humanos

A publicação dos dados sobre a evolução do salário médio em Portugal no terceiro trimestre estava prevista para 9 de novembro, mas foi adiada para 20 de novembro. A justificação apresentada pelo INE é a "escassez de recursos humanos", pois o instituto perdeu mais de 13% dos seus trabalhadores em uma década. A falta de pessoal levou o Instituto Nacional de Estatística (INE) a adiar a publicação dos dados sobre a evolução da remuneração média mensal em Portugal no terceiro trimestre

. A justificação é avançada pela própria autoridade estatística nacional. No calendário de publicações do portal do INE, lê-se que a referida publicação, prevista para 9 de novembro, foi adiada para 20 de novembro, "devido a questões internas no processo de validação da informação, por escassez de recursos humanos". Esta situação vem chamar a atenção para o problema de défice de recursos humanos, sobretudo qualificados, de que padece o INE. Os relatórios e contas da autoridade estatística nacional, consultados pelo, indicam que no espaço de uma década se verificou uma redução de 13,1% no número de trabalhadores/as em efetividade de funções, passando de 671 no final de 2012 para 583 no final de 2022. São menos 88 pessoas

