Indicador de Confiança dos Consumidores Aumenta em Setembro

Segundo os resultados dos"Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores", o indicador de confiança dos consumidores"aumentou em setembro, depois da diminuição do mês anterior".

Já o indicador de clima económico, baseado em inquéritos às empresas,"aumentou em setembro, atingindo o máximo desde abril de 2023".

Tempestade Isaac ganha força e passa a furacão mas afasta-se dos AçoresMulher condenada a cinco anos de prisão por deixar pai à fome e abandonoMotoGP: Miguel Oliveira fratura o pulso e falha Grande Prémio da Indonésia

Confiança dos consumidores cai e clima económico estabiliza em agostoApós um máximo desde fevereiro de 2022 em julho, o índice do INE sobre a confiança dos consumidores voltou a cair. Por sua vez, o clima económico estabilizou após dois meses em queda.

Confiança dos consumidores cai e clima económico estabiliza em agostoO indicador de confian&231;a dos consumidores diminuiu em agosto, ap&243;s ter atingido em julho o m&225;ximo desde fevereiro de 2022, e o indicador de clima econ&243;mico estabilizou, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estat&237;stica (INE).

Confiança dos consumidores caiu em agostoJá o indicador de clima económico, baseado em inquéritos às empresas, 'estabilizou em agosto, tendo diminuído nos dois meses precedentes'.

