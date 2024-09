Indícios de má prática médica no Hospital de Faro levam a processos disciplinares

Investigação partiu de uma denúncia de uma médica assistente do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, que reportou alegadas más práticas no serviçoAs autoridades detetaram indícios de responsabilidade disciplinar em alguns dos casos denunciados por alegada má prática no serviço de Cirurgia do hospital de Faro, disse esta segunda-feira à Lusa fonte da Inspeção-Geral das Atividades em saúde .

Diana Pereira reportou vários casos de alegado"erro/negligência" na Cirurgia do hospital de Faro, ocorridos entre janeiro e março de 2023, sendo que, segundo a médica, dos 11 casos reportados, três doentes morreram, dois encontravam-se na altura internados nos cuidados intermédios e os restantes tiveram lesões corporais associadas aos alegados erros médicos.

A Lusa tentou obter uma posição sobre o desenvolvimento do caso da médica que fez as denúncias, mas Diana Pereira não quis pronunciar-se nesta fase do processo, remetendo quaisquer esclarecimentos para a IGAS e a Ordem dos Médicos. Hospital de Faro: médico suspenso preventivamente por denúncias de alegada má prática pode voltar a exercer

Má Prática Médica Hospital De Faro Indícios Disciplinares Denúncia IGAS

