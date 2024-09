Incêndios em Portugal: Governo em crise e Orçamento suspenso

A gestão política dos incêndios colocou o primeiro-ministro na fila da frente a proteger a ministra da Administração Interna e a ensaiar um tom justicialista que é analisado na Comissão Política desta semanaO Orçamento do Estado e a política em geral ficaram suspensos dos incêndios, que na semana passada assolaram o centro e o norte do país.

Kamala está à frente nas sondagens, mas a diferença é volátil: quais os estados que podem dar a vitória aos democratas? Marques Mendes e os incêndios: “Luís Montenegro mostrou liderança ao cancelar a sua agenda e o próprio Congresso do PSD“Tribunal da Concorrência acusa bancos do "cartel" de colocar entraves ao "conhecimento concreto e detalhado" das suas contasAntónio Lobo Antunes, o escritor que não queria ser deste mundo e já não é

