Incêndios em Lisboa obrigaram à evacuação de prédio

Os moradores, que eram poucos, foram retirados"preventivamente" do edifício devido apenas ao risco de fumo, segundo a PSP, que indicou que a PJ esteve no local toda a noite.Três viaturas incendiados esta noite na zona de Santa Engrácia, em Lisboa , obrigaram à evacuação de um prédio devido ao fumo, disse à Lusa fonte da PSP.

Os moradores, que eram poucos, foram retirados"preventivamente" do edifício devido apenas ao risco de fumo, segundo a PSP, que indicou que a PJ esteve no local toda a noite. SOS Racismo acusa Governo e autarquia de faltarem à promessa de alojar imigrantes no Hospital Militar de Belém

Incêndio Lisboa Evacuação Polícia Judiciária Fogo Posto

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



SICNoticias / 🏆 2. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Mais acidentes, mais mortes e mais infrações nas estradas em agosto, indica balanço da PSPMorreram nove pessoas nas estradas portuguesas, três em despiste, três em colisões e três em atropelamentos.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Agosto registou mais acidentes, mais mortes e mais infrações nas estradas, indica balanço da PSPMorreram nove pessoas nas estradas portuguesas, três em despiste, três em colisões e três em atropelamentos.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Incêndios descontrolados, casas destruídas e população em pânico: Incêndios continuam sem dar tréguasIncêndios devastadores assolar o distrito de Aveiro, causando destruição generalizada, evacuções e tragédias. O fogo avança implacável, ameaçando vidas e propriedades. Milhares estão afetados pela situação.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Incêndios Descontrolados, Casas Destruídas E População Em Pânico: Incêndios Continuam Sem Dar TréguasNovos incêndios devastam Portugal, causando pânico e destruição. Moradores lutam contra as chamas enquanto o país lida com uma crise de incêndios sem precedentes.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Incêndios descontrolados, casas destruídas e população em pânico: Incêndios continuam sem dar tréguasQuatro mortos e mais de 40 feridos nos fogos que assolam o País. Siga ao minuto

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Incêndios em Portugal: Continuação dos incêndios florestais com alerta máximo no Norte e CentroPortugal continua a enfrentar incêndios florestais intensos, principalmente nas regiões Norte e Centro. As condições meteorológicas adversas, com temperaturas elevadas e vento forte, dificultam o combate às chamas. O número de bombeiros e veículos envolvidos no combate aos incêndios é significativo.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »