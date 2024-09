Incêndios em Baião: Destruição e prejuízos em Ancede

Na freguesia de Ancede , por exemplo, 80% do território foi afetado pelas chamas, que durante vários dias destruíram hectares de floresta, habitações e diversas infraestruturas.Sete dias depois de as chamas terem começado a lavrar no concelho de Baião, distrito de Porto, é hora de fazer o levantamento de todos os estragos e prejuízos.

"Sabemos que vai haver apoio do Governo para as primeiras habitações e para os projetos agrícolas, mas nós queremos mais porque há muitos, muitos estragos e as pessoas têm um enorme prejuízo", aponta.José Manuel Ribeiro, coordenador municipal da Proteção Civil, revela à SIC que, no concelho de Baião, arderam cerca de 6.500 hectares, uma área equivalente a 60% do território florestal do território.

O grupo de cidadãos que organiza os protestos chama ainda a atenção para"uma nova realidade climática", que acelera"um processo de desertificação para o qual os incêndios contribuem decisivamente".Cerca de 135 mil hectares arderam nos incêndios entre domingo e sexta-feira Em Castro Daire, o balanço dos prejuízos do incêndio ainda agora começou, mas é certo que são elevados. Um casal de agricultores perdeu o sustento de uma vida de trabalho. Perderam 120 animais e os que sobreviveram estão feridos.

Incêndios Baião Ancede Destruição Prejuízos

