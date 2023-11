Incêndio florestal em Valência obriga a evacuar mais de 800 pessoas

Um incêndio florestal na região de Valência, no leste de Espanha, já obrigou a deslocar mais de 800 pessoas desde quinta-feira e as autoridades locais dizem que as chamas estão descontroladas por causa do vento forte. Segundo as autoridades da Comunidade Valenciana, o fogo obrigou a evacuar aldeias e urbanizações e mais de 800 pessoas já foram retiradas de casa preventivamente

. Entre 1000 e 1400 hectares foram já queimados pelo incêndio desde quarta-feira e as autoridades esperam combater hoje o fogo com meios aéreos, embora o vento possa dificultar a sua utilização, segundo os responsáveis pela coordenação de forças no terreno. A região está sob um aviso meteorológico laranja (o segundo mais grave) por causa do vento e num ponto de situação feito hoje às 09h (08h em Lisboa), os responsáveis pela coordenação do combate ao incêndio afirmaram que a situação era"complicada". O incêndio e este aviso por causa dos ventos em Valência coincide com mau tempo noutros pontos de Espanha, em especial no norte e centro do país, por causa dos efeitos da tempestade Ciarán, que afetou vários países da Europ

:

VISAO_PT: Incêndio em Espanha já retirou 800 pessoas de casa e vento forte dificulta combateVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Incêndio em Espanha já retirou 800 pessoas de casaAs autoridades locais dizem que as chamas est&227;o descontroladas por causa do vento forte.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Incêndio em Espanha já retirou 800 pessoas de casa e vento forte dificulta combateUm incêndio florestal na região de Valência, em Espanha, já obrigou a evacuar aldeias e urbanizações. As autoridades esperam combater esta sexta-feira o fogo com meios aéreos.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Incêndio em Espanha já retirou 800 pessoas de casa e vento forte dificulta combateSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Incêndio em Valência obriga a retirar mais de 800 pessoas de casaNa região espanhola de Valência, um incêndio florestal de grandes dimensões já obrigou a retirar mais de 800 pessoas de casa.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

ITWITTING: 800 pessoas retiradas de casa devido a fogo em ValênciaA região está sob um aviso meteorológico laranja (o segundo mais grave) por causa do vento. &etilde;

Fonte: itwitting | Consulte Mais informação »