Incêndio em hostel na baixa de Lisboa deixa três pessoas feridas

Três pessoas foram transportadas para o Hospital de São José durante a tarde desta terça-feira, após um incêndio num hostel na baixa de Lisboa. Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa indicou que as vítimas ficaram com dificuldades de respiração devido à inalação de fumos. Incêndio em Espanha já retirou 800 pessoas de casa.

:

RENASCENCA: Incêndio em hostel na Baixa de Lisboa faz três feridosAs chamas destru&237;ram o primeiro andar do edif&237;cio. V&237;timas ficaram com dificuldades de respira&231;&227;o devido &224; inala&231;&227;o de fumos.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Incêndio em hostel na Baixa de Lisboa faz três feridosTrês feridos são três mulheres de 20, 38 e 40 anos que foram assistidas por inalação de fumos e transportadas para o Hospital São José.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Deflagra incêndio em hostel na Baixa de LisboaNão foram registados feridos.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Incêndio consome hostel na Baixa de LisboaN&227;o foram registados feridos.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Incêndio consome hostel na Baixa de LisboaNão foram registados feridos.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

SOLONLİNE: Incêndio em hostel na Baixa de LisboaNascer do SOL

Fonte: SolOnline | Consulte Mais informação »