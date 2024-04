Incêndio em edifício de 16 andares em Istambul deixa 25 mortos

Um grande número de bombeiros está já no bairro Gayrettepe, no centro da cidade turca, onde foi registado o incêndio, para tentar salvar as pessoas presas no edifício de 16 andares.Pelo menos 25 pessoas morreram, esta terça-feira, e outras 12 ficaram feridas, três delas gravemente, num incêndio que deflagrou na cave de um edifício de 16 andares em Istambul, na Turquia, anunciou o gabinete do governador local, citado pela Associated France-Presse.

"Embora o fogo tenha sido extinto graças à intervenção dos bombeiros, 25 pessoas perderam a vida no incidente. Três pessoas estão hospitalizadas em estado grave", anunciou a governação local em comunicado. Um grande número de bombeiros está já no bairro Gayrettepe, no centro da cidade, onde foi registado o incêndio, para tentar salvar as pessoas presas no prédio., o incêndio teve origem em dois pisos da cave do edifício, utilizados como arrumos de um bar situado no rés-do-chão e em fase de remodelaçã

