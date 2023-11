Imposto Único de Circulação pode aumentar até 1000% para carros mais antigos

O Imposto Único de Circulação (IUC) é um imposto anual calculado com base na categoria do veículo. Os níveis de emissão de dióxido de carbono são considerados no cálculo do imposto apenas no caso dos veículos posteriores a 2007. Os veículos ligeiros anteriores a 1 de Julho de 2007 não pagam esta “componente ambiental” do IUC, mas a proposta do OE 2024 quer alterar isso

. Ao incluir a “componente ambiental” no cálculo do IUC dos carros mais antigos, o agravamento do imposto pode resultar, em alguns casos, numa variação até 1000%. De quanto será, afinal, o aumento? E como é que o país está a reagir a esta proposta? O PQ explica e descomplica.Governo assume “compromisso”: limite de 25 euros no IUC continua depois de 2024Ao criar um novo grupo de discussão, tornar-se-à administrador e será responsável pela moderação desse grupo. Os jornalistas do PÚBLICO poderão sempre intervir

:

PUBLİCO: PQ. Afinal, quanto vai aumentar o IUC e porquê?O que é o IUC e o que é que o Governo quer mudar neste imposto?

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

RTPNOTİCİAS: Municípios foram surpreendidos por corte no IUC e pedem ajuda ao parlamentoA Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) afirmou hoje que foi surpreendida pela retenção pelo Estado de parte do Imposto Único de Circulação (IUC) e pediu aos deputados para alterarem esta proposta do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

DNTWİT: OE2024: PSD já entregou proposta de eliminação das alterações ao IUCDeputados do PSD referem que, se a alteração se concretizar, 'o Governo estará a penalizar as classes média e baixa, em particular os cidadãos com mais dificuldades económicas e para quem será difícil adquirir um automóvel mais recente e menos poluente'.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: PSD já entregou proposta de alteração para eliminar aumento do IUCO Or&231;amento do Estado foi aprovado na ter&231;a-feira, apenas com os votos favor&225;veis do PS e a absten&231;&227;o do PAN e do Livre. Os partidos podem apresentar propostas de altera&231;&227;o at&233; ao dia 14 de novembro.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Associação Nacional de Municípios critica Governo pelas alterações no IUCNo parecer que foi entregue no Parlamento sobre a proposta de OE, a Associa&231;&227;o Nacional de Munic&237;pios fez as contas e s&243; no Imposto &218;nico de Circula&231;&227;o dos ve&237;culos de categoria A, cuja receita atualmente &233; 100% municipal, vai perder cerca de 40 milh&245;es de euros.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

PUBLİCO: Municípios criticam Governo por reter transferências e pelo aumento do IUCO PS mostrou-se “disponível” para encontrar uma “solução adequada” às críticas da ANMP na fase de especialidade do Orçamento do Estado.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »