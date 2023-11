Imposto Único de Circulação para viaturas anteriores a julho de 2007 será anulado

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.Afinal, a penalização do Imposto Único de Circulação (IUC) para viaturas anteriores a julho de 2007, que tanta contestação social tem gerado, vai mesmo cair .

Esta terça-feira à noite, pouco antes da meia-noite, a bancada do PS decidiu apresentar uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) que anula a medida. O grupo parlamentar esteve mais de seis horas em reunião intermitente, desde as 17h30, sobretudo para decidir que posição tomar em relação ao IUC. E o desfecho não foi consensual, sabe o ECO, mas vai ao encontro das reivindicações de todos os partidos da oposição. De resto, ao aumento do imposto tinha sido defendido com unhas e dentes pelo ministro das Finança , durante uma audição no Parlamento no âmbito da discussão na especialidade do OE 202

RENASCENCA: Partido Socialista propõe eliminar aumento do Imposto Único de Circulação para carros anteriores a 2007O Partido Socialista (PS) apresentou esta terça-feira uma proposta para eliminar o aumento do Imposto Único de Circulação (IUC) para automóveis e motociclos anteriores a 2007, que consta da proposta de Orçamento do Estado para 2024.

SICNOTİCİAS: Proposta do PS para eliminar aumento do IUC para veículos anteriores a 2007O grupo parlamentar socialista apresentou uma proposta para eliminar o aumento do IUC para veículos anteriores a 2007 do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), defendendo que é uma questão de justiça social e proteção dos cidadãos com maior vulnerabilidade económica. A proposta destaca que o veículo ligeiro ainda é a principal forma de deslocação para o trabalho ou para deslocação até ao meio de transporte público mais próximo, principalmente fora das principais cidades do país e em zonas de média e baixa densidade, onde a oferta de transportes públicos é reduzida e desadequada às necessidades diárias de mobilidade.

