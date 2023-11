Imagens mostram momento em que jipe capota em Coimbra

Israel afirma estar a aumentar as operações terrestres em GazaTony Carreira e Fernanda Antunes saem do Tribunal de SantarémOs cães da Kokua dão assistência com amorIntolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Israel afirma estar a aumentar as operações terrestres em GazaTony Carreira e Fernanda Antunes saem do Tribunal de SantarémOs cães da Kokua dão assistência com amorIntolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Miguel Oliveira obrigado a abandonar GP da Tailândia pela direção de provaEm causa problemas na moto do piloto portugu&234;s. Consulte Mais informação ⮕

Derrocada “não coloca em risco a segurança” do castelo de Santa Maria da FeiraParte da muralha que estava a ser intervencionada ruiu na sequ&234;ncia do mau tempo. Consulte Mais informação ⮕

Capotamento de jipe faz seis feridos em CoimbraVítimas foram transportadas para o Hospital de Coimbra. Consulte Mais informação ⮕

Seis feridos num capotamento de jipe em CoimbraVítimas foram transportadas para o Hospital de Coimbra. Consulte Mais informação ⮕

'Finalmente dissemos sim a duas grandes reivindicações dos médicos', afirma PizarroO ministro da Sa&250;de, Manuel Pizarro, vincou ainda que "h&225; coer&234;ncia na ideia de que o hor&225;rio dos m&233;dicos seja igual ao dos outros trabalhadores do Servi&231;o Nacional de Sa&250;de (SNS), assim como faz sentido que fa&231;am urg&234;ncias de 12 horas, mas de forma a garantir que o que n&227;o falha &233; o... Consulte Mais informação ⮕

SEF oficialmente extinto, AIMA toma o seu lugar. O que sabemos sobre a nova agênciaAlgumas perguntas e respostas sobre o processo de extin&231;&227;o do SEF e a transi&231;&227;o de compet&234;ncias para a Ag&234;ncia de Integra&231;&227;o, Migra&231;&245;es e Asilo e outros organismos. Consulte Mais informação ⮕