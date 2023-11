IL quer explicações sobre tratamento de crianças brasileiras em Portugal

Em causa está a alegada influência política para que as crianças que vivem no Brasil fossem tratadas em Portugal com um dos medicamentos mais caros do mundo. A Iniciativa Liberal (IL) quer que a ex-ministra Marta Temido e a antiga e atual administração do Hospital Santa Maria expliquem no Parlamento o caso das gémeas que vivem no Brasil e receberam um tratamento de quatro milhões de euros.

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, o presidente da IL, Rui Rocha, afirmou que o partido aguardou desde o início de novembro, altura em que o caso foi tornado público por uma reportagem da TVI, para perceber se eram conhecidas mais informações e dadas mais explicações, mas concluiu que "não há factos que expliquem as decisões tomadas". "A Iniciativa Liberal decidiu apresentar um requerimento no sentido da ministra da Saúde de então, Marta Temido, ser chamada ao parlamento para apresentar explicações", adiantou. O objetivo da IL é que também a antiga e a atual administração do hospital sejam ouvidas na Assembleia da República sobre este caso





