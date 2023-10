IGF vai avançar com auditoria à TAP pedida pelo Parlamento

A Inspeção-Geral de Finanças vai avançar com a auditoria às contas da TAP pedida pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI),

para avaliar a compra de aviões Airbus negociada por David Neeleman antes de entrar na companhia ou o negócio da manutenção e engenharia no Brasil.“Na sequência da receção pelo Ministério das Finanças da notificação formal do relatório da CPI,para proceder nos termos entendidos por relevantes, à luz das suas competências”, afirma o ministério liderado por Fernando Medina em resposta ao ECO.

pagamentos feitos pelo Grupo TAP à Airbus, às empresas de David Neeleman e ao próprio, à Atlantic Gateway, ao Grupo Barraqueiro e a Fernando Pinto “, bem como “o valor e motivo de todos os contratos de consultoria pagos pela TAP (solicitados ou não)”. headtopics.com

Além da realização da auditoria, o relatório inclui outras nove recomendações para o Governo e sete para as empresas públicas. “por forma a queà TAP sejam devidamente concretizadas”, afirma também a tutela na resposta ao ECO.

A auditoria vai avançar numa altura em que está em marcha o processo de privatização da companhia aérea.

