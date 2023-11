ICNF investiga destruição de habitats prioritários em Sines

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) está a investigar a eventual destruição de habitats prioritários na zona onde está a ser construído o centro de dados, em Sines (Setúbal), da empresa Start Campus. Questionado pela agência Lusa, o ICNF confirmou que "decidiu avançar com uma ação de fiscalização coordenada entre as Direções Regionais do Algarve e do Alentejo" para averiguar "da eventual destruição de habitats prioritários na zona do Data Center", em Sines.

Comissão de ética do Banco de Portugal admite danos reputacionais no caso Centeno que 'cumpriu deveres gerais de conduta'. 'Caso único de diversidade', dezenas de espécies em risco e um habitat destruído pelo data center. O que é a Zona de Conservação em Sines ?

