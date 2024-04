Iberdrola reformula projeto eólico do Tâmega para cumprir exigências ambientais

A Iberdrola não desistiu de construir dois parques eólicos junto às suas barragens na região do Tâmega.

Mas o projeto inicial, que previa um investimento de 450 milhões de euros, e criaria o maior empreendimento eólico em Portugal, foi encolhido em mais de 40% A Iberdrola avançou com uma nova reformulação do projeto eólico do Tâmega, a instalar perto do complexo hidroelétrico que a empresa espanhola já explora nessa região, de forma a cumprir as exigências da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e poder concretizar o investimento, embora numa versão menos ambiciosa, mostra o relatório de conformidade ambiental do projeto de execução (Recape), que a APA submeteu a consulta públic

