I Liga em direto. Estrela - FC Famalicão

O golo do avançado brasileiro surgiu já aos 74 minutos e garantiu o triunfo à formação da Amadora, que somou o segundo triunfo consecutivo, frente a um Famalicão que somou a segunda derrota seguida e está há três jogos sem vencer, num jogo em que ficou reduzido a 10 aos 33 minutos, por expulsão com vermelho direto de Riccieli.

Com esta vitória, o Estrela da Amadora subiu ao nono lugar, com 11 pontos, apenas menos um do que o Famalicão, que ocupa a posição logo acima.Hamas diz ter lançado operação na retaguarda das forças israelitas em GazaGuerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o Hamas ao minutoGuerra no Médio Oriente.

