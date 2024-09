Huthis afirmam ter disparado mísseis contra aeroporto Ben-Gurion

Os rebeldes iemenitas hutis confirmaram que dispararam um míssil contra o aeroporto israelita Ben-Gurion , um dia após o assassinato, por parte de Israel, de Hassan Nasrallah , líder do movimento islamita armado libanês Hezbollah , que é aliado dos iemenitasNum comunicado de imprensa, os rebeldes iemenitas huthis relataram uma"operação" visando o aeroporto Ben-Gurion , em Telavive, com um míssil denominado Palestina 2.

"As sirenes soaram no centro de Israel devido a um míssil disparado do Iémen em direção ao território israelita", afirmou o exército, em comunicado, acrescentando mais tarde que o míssil foi intercetado pelo sistema de defesa antimíssil. O líder dos huthis, Abdul Malik al-Huthi, apareceu na televisão iemenita para explicar que o projétil foi lançado meia hora antes do avião de Netanyahu aterrar no Aeroporto Internacional Ben-Gurion de Telavive."Estes grandes sacrifícios não serão em vão", afirmou o líder dos huthis, que ordenou"melhorar os resultados" dos ataques de mísseis e 'drones' contra Israel.

Huthis Iémen Israel Ben-Gurion Mísseis Hezbollah Hassan Nasrallah

