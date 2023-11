Hungria obriga mulheres que queiram abortar a ouvir batimento cardíaco do feto

A partir de 15 de setembro, na Hungria, as mulheres que queiram fazer um aborto terão que "ouvir os batimentos cardíacos fetais" antes de terem acesso ao procedimento médico. A nova regra surge com um decreto do governo de Viktor Orbán, de extrema-direita.

O Ministério do Interior alega que "quase dois terços dos húngaros associam o início da vida de uma criança ao primeiro batimento cardíaco".

Termo ‘terrorista’ passa a aplicar-se a pessoas e não apenas a organizaçõesVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Israel. Termo `terrorista` passa a aplicar-se a pessoas e não apenas a organizaçõesO governo de Israel aprovou hoje uma modificação à lei contra o terrorismo, de 2016, para lhe dar uma aplicação mais ampla, permitindo a aplicação do termo `terrorista` a uma pessoa, e não apenas uma organização, como até agora. Consulte Mais informação ⮕

Gaza. Organizações humanitárias perdem contacto com equipas no terrenoA Sociedade Palestiniana do Crescente Vermelho refere numa declara&231;&227;o que perdeu "completamente" o contacto com a sua sala de controlo em Gaza. Consulte Mais informação ⮕

Estudante iraniana Armita Garawand morre após quase um mês em comaSegundo as organizações não governamentais, a estudante do ensino secundário ficou gravemente ferida durante um ataque por parte de membros da polícia moral. Consulte Mais informação ⮕