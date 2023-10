Humanos: a espécie que sabe que não sabe, que não sabe o que sabe, e que não quer saber

. Nessa altura, Paulina Chiziane, que escreveu “Balada de Amor ao Vento”, “Ventos do Apocalipse”, “O Alegre Canto da Perdiz” e “Niketche: Uma História de Poligamia”, todos publicados pela Caminho, contava aquilo que definiu como a sua “luta” contra a língua portuguesa, a língua na qual se exprime e que também ama.

. “Aceito a responsabilidade que decorre de ser uma mulher negra no panorama das artes, e sempre me servi das minhas plataformas para falar das causas em que acredito. Por isso, Djaimilia começa por referir o “privilégio imerecido” de ter nascido em 1982 - afirmação que será certamente compreendida por qualquer outra mulher, sobretudo de gerações anteriores.

“Fosse eu a minha avó, minha bisavó, e abafaria nos meus sonhos inquietos, nos meus pensamentos tortuosos.. Ser uma escritora negra hoje, de acordo comigo, uma mulher deste tempo, é escrever contra esse facto, carregando-o às costas, sem deixar que ele me tolha.” headtopics.com

Como frases que ouvia, e ainda ouve – exemplifica: “Mas as pretas agora já fazem telenovelas?” - a magoam tanto que nunca se permitiu fixá-las no papel. Provavelmente o mais antigo tratado de guerra que se conhece, foi lido por quase todos os teóricos militares posteriores

, de Marcelo Gleiser, titular da cátedra Appleton de Filosofia Natural e professor de física e astronomia no Darmouth College. Publicado pela Temas e Debates, o livro convoca o diálogo entre cientistas, escritores, filósofos e historiadores, como, David Chalmers, Alan Wallace, Patricia Churchland, Alan Lightman, Paul Davies, Elizabeth Kolbert e David Grinspoon, entre outros. headtopics.com

Municípios esperam sensibilizar deputados para perda de receita com IUCSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Ataques do Hamas 'não aconteceram do nada': a afirmação de Guterres que causou polémica e as reaçõesSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Sete bancos já pagam juros dos depósitos acima dos certificados de aforroSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Portugueses tiram dinheiro da conta à ordem, mas nem tudo foi para depósitos a prazoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Green Day anunciam novo álbum, “Saviors”: ouça a novíssima ‘The American Dream Is Killing Me’Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Portugal acompanha posição de Guterres: 'Foi cristalino', diz CravinhoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕