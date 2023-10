Humanismo vs. politicamente correto. A unanimidade na defesa de António Guterres

Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici comentam, semanalmente, o país, os portugueses e a Europa. O ponto de vista espanhol e francês para ouvir à sexta-feira às 10h20.

.Nesta edição do Visto de Fora, Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici são unânimes na defesa do secretário-geral das Nações Unidas, depois da polémica gerada pelo discurso que proferiu numa reunião do Conselho de Segurança, em Nova Iorque.

Os dois comentadores rejeitam a ideia de que António Guterres procurou justificar o ataque do Hamas com os 56 anos de ocupação, lembrando que, antes de referir que a ação dos terroristas não surgiu “do nada”, o secretário-geral da ONU foi claro na condenação do massacre de 7 de outubro. headtopics.com

Já sobre as démarches do Presidente francês que, esta semana, fez um raide diplomático, ao encontrar-se com o primeiro-ministro de Israel, o Presidente da Autoridade Palestiniana, o Rei da Jordânia e o Presidente do Egito, Olivier Bonamici sublinha o “caráter simbólico”, numa tentativa do Emmanuel Macron de ouvir todos os atores envolvidos no conflito e numa eventual solução, ao contrário do que têm feito outros líderes europeus que...

Ao longo do programa, tempo também para analisar o acordo em Espanha, entre o PSOE e o Sumar que abre a porta à investidura de Pedro Sánchez como presidente do Governo, algo que só será possível com o acordo dos independentistas catalães. headtopics.com

No plano nacional, destaque para a polémica relacionada com o aumento do IUC para matrículas anteriores a julho de 2007.

