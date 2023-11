Hugo Mendes e Frederico Pinheiro: “Se Estado cede controlo da TAP, fica nas mãos dos privados”

A vida e também o trabalho estão cheios de coincidências. Na sexta-feira, três horas antes do Presidente da República devolver oda privatização da TAP ao Governo, o PÚBLICO entrevistava o ex-secretário de Estado das Infra-Estruturas Hugo Mendes e o ex-adjunto Frederico Pinheiro a propósito do livro que escreveram juntos: “Patos Desalinhados Não Voam”.

A última pergunta teve que ser feita, mas muito do que tinham dito antes Hugo Mendes e Frederico Pinheiro coincide com as dúvidas de Marcelo.

