A empresa com sede em Shenzhen, no sudeste da China, informou hoje que obteve 456,6 mil milhões de yuans (81,7 mil milhões de euros) em receitas, nos primeiros nove meses do ano, um aumento de 2,4%, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Ken Hu, o presidente rotativo da Huawei, afirmou que os números estavam "em linha com as previsões", agradecendo aos clientes e parceiros da Huawei pela sua confiança e apoio. A Huawei, que não está cotada em bolsa, é alvo de sanções norte-americanas desde que o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump proibiu a empresa de fazer negócios com empresas norte-americanas, acusando-a de estar sujeita a cooperar com os serviços de espionagem da China.A Huawei nega as acusações de que constitui um risco para a segurança e insiste que não espia para o Governo chinês.

Desde então, a Huawei dedicou-se a ajudar as empresas, fábricas e minas a digitalizarem-se. O grupo tem um dos maiores orçamentos mundiais para pesquisa e desenvolvimento, incluindo em tecnologias como `chips` semicondutores e condução autónoma. headtopics.com

O topo de gama Mate 60 Pro utiliza um chip avançado de fabrico nacional, o que, segundo os especialistas, sugere que a empresa começou a ultrapassar as sanções impostas pelos EUA.

