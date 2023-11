Hotel Vila Galé, em Tomar: Dormir ao lado do rio Nabão e com o Convento de Cristo na paisagem

“Foi uma obra sofrida, como são, aliás, todas as recuperações de edifícios históricos. Quando aqui chegámos, não havia telhado e o chão estava em terra batida”, recorda Jorge Rebelo de Almeida, fundador e diretor do grupo.As escolhas da Visão para aproveitar a vida ao máximo.

No primeiro, ficam o restaurante Versátil, que aposta numa ementa regional, criada pelo chefe Ângelo Machado, dois bares, a piscina exterior, a biblioteca e a capela. Na segunda ala, encontram-se o Satsanga Spa & Wellness – com salas de massagem, piscina interior aquecida com cascatas, sauna e banho turco – e uma grande sala de reuniões, preparada para receber congressos.

Nesta pastelaria, aberta em 1960, encontramos o conhecido doce Beija-me Depressa, inspirado na doçaria conventual, feito com ovos, açúcar, manteiga e farinha. A esta especialidade juntam-se as Fatias de Tomar e os Queijinhos Doces, entre outras opções. R. Serpa Pinto 12, Tomar > T. 249 313 275Inaugurado em 1911, no centro histórico, é um dos poisos preferidos para ir comer uma tosta ou uma sanduíche ou simplesmente beber uma cerveja pela noite dentro.

Carrilho perde novo recurso contra Bárbara Guimarães. Prisão ou pagamento de 30 mil euros de indemnização está cada vez mais perto

:

CMJORNAL: Estilo de voo contribuiu para morte de piloto em Vila Nova de Foz CôaRelatório aponta falhas que levaram à queda de avião que combatia um incêndio florestal.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Homem de 65 anos morre num incêndio em casa em Vila RealPJ est&225; a investigar as causas do fogo.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

DNTWIT: MG renasce no Velho Continente como vilã nas aventuras da TeslaQuase a completar 100 anos de história, a MG mantém o sotaque britânico, mas renasce no grupo chinês SAIC para conquistar a Europa e assustar Elon Musk.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Ex-presidente da Câmara de Vila Real de Santo António acusada de corrupçãoO Ministério Público acusou a ex-presidente da Câmara de Vila Real de Santo António Conceição Cabrita, empresários da construção e imobiliário, um funcionário do município e um ex-deputado de vários crimes, entre os quais corrupção, foi hoje divulgado.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Ex-presidente da Câmara de Vila Real de Santo António acusada de corrupçãoAcusação foi feita no âmbito do inquérito designado por Operação Triângulo.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Ex-presidente da Câmara de Vila Real de Santo António acusada de corrupçãoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »