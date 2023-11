Hotel Mama Shelter: uma forma irreverente de viver Lisboa

Com vista 360 graus sobre a cidade ao restaurante, diariamente animado por música ao vivo, há uma forma irreverente de viver Lisboa a partir do hotel Mama Shelter, onde as alusões criativas são uma constante. Entre o Marquês de Pombal e o Rato, a diversão está garantida a qualquer hora do dia porque aqui a Mama é que sabeque anima os concorridos jantares deste espaço polivalente.

Com entrada direta a partir da rua e separada da receção do hotel, o restaurante é um espaço dinâmico, desde a hora do pequeno-almoço até à ceia. Quem vem procura a animação, o arrojo do espaço, a carta internacional e as pizzas elaboradas em forno a lenha. A oferta é ampla, e vai muito para além dos hóspedes que constantemente se deslocam pela criativa receção, onde não faltam descontraídas propostas de objetos à venda, muitos deles desenhados em exclusivo para a cadeia Mama Shelter, pensados para personalizar a estadia, antes ou depois de partir à descoberta de Lisbo





