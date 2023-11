Hospital indonésio em Gaza bombardeado por Israel

Cerca de uma centena de doentes foram retirados esta segunda-feira do hospital indonésio de Gaza, bombardeado esta manhã por Israel, operação feita em conjunto com o Comité Internacional da Cruz Vermelha, segundo anunciou o Ministério da Saúde do Hamas.

Cerca de uma centena de doentes foram esta segunda-feira retirados do hospital indonésio de Gaza, bombardeado esta manhã por Israel, operação feita em conjunto com o Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), anunciou o Ministério da Saúde do Hamas. "Ainda há 500 pacientes no hospital e estamos a trabalhar com o CICV para os levar para o hospital Nasser, em Khan Younes", no sul da Faixa de Gaza, afirmou o porta-voz do Ministério da Saúde do grupo islamita, Ashraf al-Qidreh. "Outros 100 pacientes serão retirados durante a noite e depois distribuídos por diferentes hospitais no sul", acrescentou. De acordo com a mesma fonte, o ataque ao hospital indonésio, localizado perto de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, matou pelo menos 12 pessoas e causou numerosos ferido





