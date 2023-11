Hospital em Gaza sob ameaça de bombardeamento

Ao 24.º dia de conflito, Israel deu ordem ao Crescente Vermelho para evacuar um hospital no sul da Faixa de Gaza.

Nas redes sociais, a organização humanitária revela que as forças israelitas avisaram que vão bombardear o hospital e afirma que têm sido frequentes os ataques perto do hospital. As forças israelitas mataram hoje quatro palestinianos num ataque ao campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia, uma zona onde já foram mortos 118 palestinianos desde o início da guerra entre Israel e o Hamas.

Forças israelitas continuam a alegar que centro de operações do Hamas se situa sob o Hospital Al-Shifa. Milhares de palestinianos invadem armazéns da ONU em busca de mantimentos de sobrevivência.

